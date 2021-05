Diocese de Itapeva lança II Virada Solidária

Campanha de arrecadação vai de 03/05 a 30/06 e está presente nas cidades de Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e Taquarivaí.

A VIRADA SOLIDÁRIA é uma idealização e realização da Igreja Católica de Itapeva através de sua região centro que compreende 07 paróquias, com o apoio de nosso bispo diocesano Dom Arnaldo Carvalheiro Neto e da CáritasDiocesana, responsável pela destinação das arrecadações.

Em 2020 a VIRADA SOLIDÁRIA arrecadou 14.300 kg de alimentos. Foram mais de 10 instituições contempladas (07 igrejas e 03 ONGs), estimativa de 700 famílias atendidas.

Este ano a meta é ultrapassar essa arrecadação e para isso a Campanha 2021 foi lançada nesse domingo 02/05.

O ponto alto da VIRADA SOLIDÁRIA será uma livecultural no dia 05/06 a partir das 14h com previsão de término às 00h do dia 06, com a participação de de artistas de Itapeva e região. Já confirmaram presença Cantora Paty Figueira, Banda 3 Cantos, Christian Galvão, Paulinho Saponga e Banda Legionários. Vários outros artistas ainda estarão na agenda cultural.

Apoiam a VIRADA os grupos Mães que Oram em Missão e Amigos do Bem, a Polícia Militar, a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Itapeva.

Embora a live seja em junho, as doações já começaram e todos são convidados a participar. Há 04 opções:

Os pontos de arrecadação estão espalhados pelos 4 municípios envolvidos: nas igrejas católicas, mercados com o banner da VIRADA SOLIDÁRIA e Polícia Militar;

Por PIX EMAIL: [email protected]

Ou ainda através de depósito bancário – MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA – BANCO DO BRASIL – 0510-X C/C:8386-0

E também no site VAKINHA ON LINE: vaka.me/2042777 por boleto ou cartão de crédito.

As empresas que quiserem patrocinar a VIRADA SOLIDÁRIA podem entrar em contato pelos seguintes telefones: (15) 3522-0015 ou (15) 99627-2296.