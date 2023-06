Nos últimos dias, a notícia de que um padre que atua em Itapeva teria sido preso por pedofilia fora do Brasil, chocou os fiéis da comunidade católica. Elias Francisco Guimarães era Vigário Paroquial da Paróquia São Roque.

O fato foi noticiado pelo site Metrópoles no dia 8 de junho, porém, a população de Itapeva só tomou conhecimento na última sexta-feira (16), quando o fato disseminou pelas redes sociais.

De acordo com a matéria escrita por Guilherme Amado, o livro-reportagem “Pedofilia na igreja”, dos jornalistas Fábio Gusmão e Giampaolo Morgado Braga, e lançado este mês pela Máquina de Livros, conta casos de sacerdotes brasileiros acusados de crimes sexuais contra crianças nos Estados Unidos. Um dos casos relatados no livro é de um padre que foi preso na Flórida por tentar convencer um adolescente a ter relação com ele. O azar de Elias Francisco Guimarães foi o jovem, na verdade, ser um agente do Departamento de Polícia de Delray Beach, cidade onde ficava sua paróquia. A polícia preparou uma emboscada, Elias foi preso quando se dirigia para encontrar do que acreditava ser um jovem e foi condenado. Depois de cumprida a pena, voltou para o Brasil e seguiu na Igreja católica.

Após a repercussão do caso, a Diocese de Itapeva divulgou uma nota de esclarecimento:

“Diante das notícias atribuídas ao Padre Elias Francisco Guimarães, Padre da Diocese de Itapeva, SP, vimos ao público esclarecer que medidas canônicas foram adotadas de imediato. A partir do Cânon 1722, parágrafo 1°, do Código de Direito Canônico, o padre foi suspenso de todas e quaisquer atividades, incluindo o ofício de Vigário Paroquial da Paróquia de São Roque, na cidade de Itapeva. A Diocese de Itapeva, através do Decreto de Abertura de Investigação Prévia, de Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano, com base no Cân. 1717 do Código de Direito Canônico, instaurou um processo canônico para averiguar possíveis fatos ocorridos, e exercerá as medidas canônicas necessárias para o referido caso. Faz-se saber que a Diocese de Itapeva em sintonia com o Magistério da Igreja, conta com a Comissão para Tutela de Crianças, Adolescentes e Pessoas Vulneráveis, localizada na Câmara Eclesiástica de Itapeva, no endereço Rua Cel. Crescêncio, 311 2° Piso – Centro, Itapeva/SP. Os contatos via telefone e e-mail são: (15) 3522-0015 ou através de e-mail: [email protected]”

Link da matéria original no site Metrópoles: https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/padre-preso-por-pedofilia-nos-eua-segue-em-atividade-em-sao-paulo-revela-livro?amp