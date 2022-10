Na tarde de segunda-feira (10), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos.

A investigação teve início após um furto ocorrido na cidade de Itapeva, onde diversas ferramentas utilizadas para sondagem de solo foram subtraídas de um canteiro de obras situado na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

Durante as diligências, os policiais civis encontraram parte das ferramentas em um barracão localizado no município de Ferraz de Vasconcelos, os quais foram apreendidos e restituídos aos legítimos proprietários.

Foram vistoriados outros dois imóveis e diversas pessoas foram qualificadas. Aparelhos de telefonia celular dos suspeitos também foram apreendidos para análise.

Participaram da diligência dez policiais e três viaturas da DIG de Itapeva.

As diligências prosseguem no sentido de identificar outros suspeitos, bem como recuperar a totalidade do equipamento, avaliado em aproximadamente R$ 30.000,00.