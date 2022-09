Na tarde desta quarta-feira, dia 14 de setembro, policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva receberam o informações de que um indivíduo havia praticado crime de furto no interior de um prédio público situado no bairro Conjunto Habitacional Tancredo Neves.

De posse das características do furtador, os policiais civis passaram a diligenciar no sentido de encontrá-lo.

Momentos depois, o autor do furto foi abordado enquanto caminhava na área central da cidade.

Indagado, o sujeito logo confessou ter praticado o furto e apontou o local onde havia dispensado a carteira da vítima.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal.

O homem de 33 anos de idade foi encaminhado à carceragem do plantão policial de Itapeva e permanece à disposição da Justiça.