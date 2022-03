A Polícia Civil de Itapeva, por meio de investigações realizadas pela DIG – Delegacia de Investigações Gerais, prendeu um homem acusado de ter cometido pelo menos três crimes de furto na cidade. A prisão aconteceu na última semana.

Em uma das ações, o investigado foi filmado por câmeras de segurança tentando furtar o interior de um veículo.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do acusado foram encontrados diversos objetos subtraídos do interior de residências em ocasiões anteriores.

Enquanto as buscas eram realizadas, o investigado desacatou os policiais e também danificou a viatura, motivo pelo qual também foi preso em flagrante por crime de dano ao patrimônio público e desacato.

Vários objetos apreendidos foram reconhecidos pelas vítimas e posteriormente restituídos.

Também participaram da operação policiais civis da DISE de Itapeva, além de equipes da Guarda Civil Municipal.

A Polícia Civil esclarece que as investigações prosseguem no sentido de identificar outros criminosos, e que a DIG intensificou os trabalhos de investigação para coibir crimes contra o patrimônio na cidade de Itapeva.

* Imagem da câmera de monitoramento da Master Monitore, cedida à Polícia Civil.