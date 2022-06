Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG esclareceram dois crimes de roubo praticados contra transeuntes, ocorridos neste mês de junho.

Segundo informações dos policiais civis, os dois crimes foram praticados no mesmo dia, sendo o primeiro nas proximidades da ETEC Demetrio Azevedo Jr. (Minas), no bairro Jardim Europa, ocasião em que o investigado subtraiu o aparelho de celular da vítima mediante ameaça exercida com o emprego de uma faca.

No segundo o roubo, ocorrido na área central da cidade, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo investigado, que portava uma faca, e teve subtraído o telefone celular.

Câmeras de monitoramento instaladas em casas e comércios flagraram a ação do criminoso.

Após minucioso trabalho de investigação, um homem de 33 anos de idade, foi reconhecido e apontado como o autor dos delitos.

Ele já estava preso desde o último final de semana pela prática de outros crimes e foi indiciado junto ao inquérito policial, onde também teve sua prisão temporária decretada.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o indiciado permanecerá preso à disposição da Justiça.