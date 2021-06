DIG de Itapeva realiza operação contra golpistas que usam fotos íntimas como chantagem

Na manhã desta quinta-feira (24), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itapeva, com o apoio do DEIC de Porte Alegre/RS deram cumprimento a mandados de busca e apreensão referentes a operação denominada “Cilada”.

As buscas objetivaram apreender materialidade vinculada ao “golpe do nudes”, nos quais os golpistas conseguem fotos íntimas de algumas pessoas por meio de um perfil falso exigem dinheiro em troca da não divulgação das imagens. De acordo com a Polícia Civil, houve diversos casos em Itapeva e região, onde após elaboração de boletim de ocorrência das vítimas, a DIG começou a investigação que culminou na operação de hoje.

Em Porto Alegre foram apreendidos vários aparelhos de telefonia celular, chips, anotações, e outros objetos que serão encaminhados para análise a fim de fortalecer a investigação.

Participaram da ação dez policiais e três viaturas. As investigações prosseguem no sentido de identificar outros criminosos.