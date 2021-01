DIG de Itapeva prendeu suspeito de pedofilia em operação no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (15) policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva deram cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

As diligências fazem parte da operação GAME OVER, que investiga crimes de pedofilia praticados pela internet.

Segundo a Policia Civil as investigações foram iniciadas no final do ano 2020, e após intenso trabalho de investigação realizado pelo setor de inteligência um homem foi identificado.

O investigado se “infiltrava” em jogos on-line, entre eles o jogo “AmongUs”, onde iniciava conversas com as vítimas, crianças e adolescentes.

A partir disso, o investigado solicitava fotos das vítimas nuas, bem como também enviava fotografias.

Durante o cumprimento dos mandados no bairro Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro, um homem foi preso preventivamente e objetos foram apreendidos.

A operação contou com o apoio de policiais civis da POLINTER da Polícia Civil do Rio de Janeiro.