A Delegacia de Investigações Gerais – DIG de Itapeva prendeu nesta quinta-feira (09), um jovem investigado por crime de roubo.

De acordo com os policiais da DIG, o crime ao qual o rapaz de 24 anos é apontado como autor foi realizado em uma quitanda localizada na Vila São Camilo. No dia do roubo o autor conseguiu fugir depois de roubar uma certa quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento.

Ao realizarem investigações os policiais chegaram até D.U.A.G de 24 anos e em posse de mandado de prisão conseguiram capturar o jovem que se encontra preso à disposição da Justiça.