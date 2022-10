Na tarde do dia 25 de outubro, policiais civis da DIG de Itapeva prenderam dois homens envolvidos no homicídio ocorrido no mês de julho de 2022, que vitimou Denis Goncalves dos Santos.

Conforme informações da Polícia Civil, após intenso trabalho de investigação um rapaz de 22 anos e outro de 27 anos, tiveram as prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário.

Também foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos.

Durante as diligências, agentes da DIG surpreenderam um deles conduzindo um veículo em via pública, ocasião em que foi abordado e detido. O outro foi preso logo em seguida, em sua residência.

Os capturados foram encaminhamos a carceragem do Plantão Policial de Itapeva e permanecerão à disposição da Justiça.

Além dos dois homens detidos no dia 25, um outro homem de 24 anos, já havia sido preso na última semana, totalizando três prisões durante a operação.

Relembre o caso: Na madrugada do dia 25 de julho de 2022 a vítima Denis Gonçalves dos Santos, de 41 anos, foi brutalmente espancada após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades da Rua Santa Rita, Jardim Virgínia, Itapeva.

Na época dos fatos Denis chegou a ficar internado na UTI da Santa Casa de Itapeva em razão das lesões sofridas em decorrência do linchamento, vindo a óbito dias depois.