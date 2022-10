Na tarde de segunda-feira (17), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG de Itapeva deram cumprimento ao mandado de previsão expedido em desfavor de um rapaz de 24 anos de idade, envolvido no homicídio que vitimou Denis Goncalves dos Santos, ocorrido no mês de julho, no bairro Jardim Virgínia, em Itapeva.

Segundo a Polícia Civil um inquérito foi instaurado e após intenso trabalho de investigação foi decretada a prisão preventiva do indivíduo.

O investigado se apresentou de forma espontânea na Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também informou que as investigações prosseguem no sentido de identificar os demais envolvidos.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 25 de julho de 2022 a vítima Denis Gonçalves dos Santos, de 41 anos, foi brutalmente espancada após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades da Rua Santa Rita, Jardim Virgínia, Itapeva/SP.

Na época dos fatos Denis chegou a ficar internado na UTI da Santa Casa de Itapeva em razão das lesões sofridas em decorrência do linchamento, vindo a óbito dias depois.