Na manhã desta sexta-feira (10), policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva prenderam um condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com os policiais da DIG, após diligências investigativas, deram cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do homem de 35 anos de idade, pela prática de crime de estupro de vulnerável ocorrido em Itapeva, no ano de 2019.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Itapeva e encontra-se à disposição da Justiça.

Conforme consta da sentença penal condenatória, ele foi condenado a uma pena de 20 anos de reclusão por infração ao artigo 217-A, caput, combinado com o art. 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em regime inicial fechado.