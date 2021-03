DIG de Itapeva prende acusado de roubo em ótica

Na manhã de segunda-feira, dia 29, policiais civis da DIG de Itapeva prenderam um indivíduo acusado de praticar crime de roubo em uma ótica situada na área central da cidade, no último sábado, dia 27.

Segundo informações da Polícia Civil, o assaltante ingressou no interior da ótica e, mediante grave ameaça, subtraiu diversos óculos, aparelho de celular e dinheiro do caixa.

Após rápido e efetivo trabalho de investigação, os policiais civis conseguiram identificar o sujeito, que teve a prisão temporária decretada.

Parte dos objetos subtraídos foram recuperados e restituídos a vítima.

O investigado encontra-se preso e as investigações prosseguem no sentido de identificar eventuais comparsas.

A Guarda Civil Municipal de Itapeva deu apoio no cumprimento dos mandados de busca e prisão.