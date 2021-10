Dia V de Vacinação: Dose Adicional contra a Covid-19 e Multivacinação

Itapeva realiza neste sábado (16) o DIA V de vacinação. A ação é voltada a aplicação da Dose Adicional contra a Covid-19 e Multivacinação para crianças e adolescentes que precisam atualizar carteirinha. Confira:

MULTIVACINAÇÃO:

Das 08h às 17h, em TODAS as Unidades Básicas de Saúde.

São 16 vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças, para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

DOSE ADICIONAL CONTRA A COVID-19 (3ª DOSE):

Das 08h às 16h, em TODAS as Unidades Básicas de Saúde, para:

• Pessoas com 60 anos ou mais, que tomaram a 2ª dose ou dose única ATÉ 13/04.

• Imunossuprimidos (18 anos ou mais – levar autorização médica e comprovante da comorbidade e que tomou a 2ª dose ou dose única há pelo menos 28 dias). São estes: I – Imunodeficiência primária grave. II – Quimioterapia para câncer. III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas; (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras. IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids. V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias. VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune. VII-Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias. VIII – Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise). IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A vacinação de dose adicional contra a Covid-19 acontecerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses. É obrigatório apresentar o comprovante de vacinação e um documento com foto constando CPF.

O avanço da vacinação e conclusão dos esquemas vacinais reflete diretamente na diminuição de novas infecções pelo Coronavírus e nas constantes quedas de internações e óbitos. Vacine-se, imunize-se!