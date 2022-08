No próximo dia 26 de agosto, será comemorado na Sala Verde o Dia Mundial da Limpeza Urbana, uma parceria do Instituto Planeta Terra com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Na oportunidade serão entregues certificados, medalhas e brindes aos “Guardiões do Planeta Terra”. O público presente será formado por equipes que cuidam diretamente da zeladoria e limpeza da cidade.

O encontro será na Sala Verde a partir das 13h30.