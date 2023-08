No sábado, dia 05 de agosto, aconteceu na Praça Anchieta de Itapeva em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Itapeva uma roda de capoeira sob a organização de Mestre Binho.

O objetivo do evento foi uma comemoração em homenagem ao dia do capoeirista, que foi 03 de agosto.

Teve entrega da primeira graduação infantil para alunos da Escola Centro Cultural Educaginga, apresentação de Maculelê, entrega de lembranças e certificados de participação do evento para todos os capoeiristas.



Também esteve presente Mestres, Contramestres, Professores, Instrutores e capoeiristas de Itapeva e região.

Participação de Mestre Fernando Frango da cidade de Itararé, Instrutor Henrique e seus alunos de Nova Campina/SP, Grupo Cordão de ouro.