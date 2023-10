A equipe gestora da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck, localizada no Distrito de Palmitalzinho, em Apiaí, e a sua equipe de professores e funcionários idealizaram e organizaram na segunda semana (12) de outubro, gincanas para comemorar a Semana da Criança.

No Ensino Fundamental (Anos Iniciais), foram proporcionados desafios voltados ao resgate de brincadeiras antigas, através de competição em atividades físicas e leitura e escrita de textos multimodais, abrangendo o campo contagiante das metodologias ativas, planejados pelas Coordenadoras Pedagógicas Aline Maria ( EF/AF e EM) e Janaina Prestes de Lima ( EF/AI). E, no Ensino Fundamental (Anos Finais e Médio), os alunos foram desafiados a cumprir tarefas para a Gincana da Natureza, Coordenada pela professora da disciplina de Ciências da Natureza, Angélica de Oliveira Lopes. O projeto aborda assuntos de Sustentabilidade e cuidados com o nosso Planeta, temas propostos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), trabalhados para reforçar reflexões propostos na Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), conforme afirmou o Diretor Escolar Jair Lourenço Gil. Essa Gincana já faz parte do Calendário Escolar da EE Leopoldo Leme Verneck, reforçou o professor Daniel Jazub Dias Batista.

Toda equipe escolar sente gratidão como motivos para celebrar.

A celebração contou com todos os alunos, professores, gestores e voluntários que se uniram para criar um evento inesquecível e promover uma reflexão sobre as adversidades climáticas e culturais.

Nada foi capaz de desanimar os presentes e o evento foi uma demonstração de solidariedade, conscientização e carinho.

A presidente da Cooperativa dos Catadores de Reciclagem do município de Apiaí, Renata Rondon, compartilhou uma frase que resume o espírito do evento: “A união faz a força! E a gratidão é o motivo.” Essas palavras refletem o esforço coletivo de todos os envolvidos, que se uniram para proporcionar uma semana especial às crianças e sensibilização aos adultos.

Ao juntar as dois projetos, mais de 5 mil famílias foram beneficiadas, e o resultado foi evidente nos rostos felizes dos pequenos participantes. O sorriso das crianças foi emocionante em testemunhar, na qual, a finalização do evento culminou com o tradicional bingo e comes e bebes solidário.