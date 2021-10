Dia da Padroeira do Brasil será comemorado com missas durante toda a terça-feira

O dia 12 de outubro é marcado pela comemoração dos fiéis católicos ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Diante do cenário de pandemia do Covid-19, que ainda está presente, as programações para festejar o dia ainda estão restritas às missas em Itapeva.

De acordo com a programação da Diocese de Itapeva, logo às 06h haverá missa com Mons. José Aparecido Cravo da Costa; em seguida seguem as demais missas a serem realizadas na Igreja Católica da Vila Aparecida:

08h – Pe. João Kleber de Freitas

10h – Pe. Márcio Dias de Oliveira

11h45 – Hora da Graça com Maria – RCC Paroquial

14h30- Pe. Marcos de Campos

17h – Dom Arnaldo Cavalheiro Neto