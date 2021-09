Dia da Árvore é comemorado com plantio no Parque do Carmo em Itapeva

Em comemoração ao Dia da Árvore e do Policial Militar Ambiental, ocorre em todo o Estado de São Paulo, nos dias 21 e 22 de setembro de 2021, a Operação denominada “Floresta Amiga II” em parceria com o PROCON-SP Ambiental e com o emprego de mais de 1.320 Policiais Militares Ambientais, 452 viaturas terrestres e 52 viaturas náuticas dos cinco Batalhões de Polícia Ambiental.

A Operação tem como foco a fiscalização do transporte, armazenamento e comércio de madeira nativa no Estado de São Paulo, bem como conscientizar o cidadão para o consumo responsável e a preservação das florestas, em especial a Mata Atlântica.

Na região de Itapetininga, as equipes fiscalizarão empresas que comercializam madeira nativa, com a finalidade de confrontar o Documento de Origem Florestal (DOF) e a madeira depositada nos pátios madeireiros.

O DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério do Meio Ambiente, constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei nº 12.651/12 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa).

Em continuidade a Operação, o efetivo da Polícia Militar Ambiental, da Base Operacional de Itapeva, realizará “Educação Ambiental”, com o plantio de mudas de árvores nativas, na Mata do Carmo de Itapeva, com a participação de alunos da Escola Municipal Dom Silvio Maria Dário.