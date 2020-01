Dia 18 de janeiro 120 ciclistas farão o “Circuito dos Cânions”

No próximo dia 18 de janeiro, ciclistas de toda região do sudoeste Paulista e norte do Paraná irão realizar o maior evento de Cicloturismo da Região.

Ao todo 120 Ciclistas irão sair de Itararé pedalando rumo ao Petar (Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira), passando pelas cidades de Bom Sucesso, estradas de Nova Campina, Apiaí e Iporanga.

Essa Rota Ciclística faz parte de um Projeto de criação de um circuito ciclístico na região do Sudoeste paulista. Será o Circuito dos Cânions, que visa atrair turistas para a região.

De acordo com o organizador do evento, Heverton Moreira, ou como é mais conhecido, “Tom” o Cicloturismo conta com apoio de diversas pessoas que batalham para transformar a realidade turística da região. “Esse evento está tendo todo apoio do pessoal da Rota Turística dos Cânions, e das prefeituras das cidades envolvidas”, conta.

Na terça-feira (07), Tom e mais um grupo de ciclistas fizeram o reconhecimento do trajeto para não haver surpresas no dia do evento.