Dia 1° de maio terá manifestação contra STF em Itapeva

No próximo dia 1° de maio está prevista uma manifestação nacional contra o Supremo Tribunal Federal – STF.

Grupos de cidadãos, mais precisamente ligados politicamente à direita estão se organizando para mostrar sua insatisfação com os julgamentos e decisões tomadas pelos juízes da corte. Além disso, as manifestações pretendem mostrar também seu apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Em Itapeva, alguns cidadãos já se organizam para que o município também participe desse ato. A manifestação será em forma de carreata e está prevista para ter início na Praça de Eventos Zico Campolim. A concentração deve ocorrer a partir das 13h30.

(Ressalta-se que o Jornal Ita News não tem ligação com a manifestação e que, de forma alguma, está incentivando para que as pessoas participem do ato. Nosso trabalho é divulgar o que acontece no município, é isso que fizemos. Se a ação é equivocada ou não, cabe ao entendimento de cada um).