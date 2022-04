Um dos institutos culturais mais antigos de Itapeva, o Clube da Viola retornará as suas atividades no dia 1° de maio.

O aviso vem do presidente do Clube da Viola, Deny Loureiro. De acordo com Deny os eventos pós-pandemia serão realizados na sede do Sinticom que fica próximo ao Fórum de Itapeva. Na oportunidade será realizado o evento em comemoração ao Dia do Trabalho e do Sertanejo. A entrada é gratuita ao público.

Deny contou que estão sendo convidados violeiros de Itapeva e região para participar do evento e disse que a agenda está aberta para todos que desejarem se apresentar.

O evento no Siticom está programado para ter início às 14h e abre ainda as festividades dos 39 anos do Clube da Viola. Deny ainda deixou um agradecimento para o presidente do Sinticom, Marcelo Barbosa, que cede gratuitamente o espaço para realização dos eventos do Clube da Viola.