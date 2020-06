Dezenas de pessoas tem auxílio emergencial sacado indevidamente

O auxílio emergencial que deveria ser um alívio para os cidadãos que necessitam do benefício oferecido pelo Governo Federal durante a Pandemia do Covid-19, porém muitos estão tendo mais dor de cabeça ainda quando se dirigem a agência bancária para sacar o montante de R$ 600.

Na semana passada diversas pessoas tiveram uma surpresa o tentar sacar o auxílio, pois descobriram que outra pessoa já havia sacado ou pago um boleto com seu dinheiro. Ao descobrir o crime os cidadãos procuram os funcionários da Caixa Econômica Federal que orientam os cidadãos a procurar a polícia para registrar o caso.

Diante da situação os lesados pelos criminosos se dirigiram para o Plantão Policial para registrar a ocorrência, de acordo com informações levantadas pelo Jornal Ita News, em um dia só foram cerca de 30 pessoas presentes na delegacia da Polícia Civil para registrar o caso.

De acordo com um dos atingidos pelo golpe, na delegacia foi registrado boletim de ocorrência de estelionato, porém alguns advogados ao comentarem o assunto dizem que o crime pode ser enquadrado como furto mediante fraude. As vítimas do crime, após registrarem a ocorrência tem 180 dias para fazerem o pedido de representação da ocorrência, ou seja, demonstrar interesse que a ação de investigação seja iniciada.

O que diz a CEF

De acordo com a Caixa Econômica Federal os cidadãos que tiveram seu dinheiro sacado indevidamente devem fazer a contestação e aguardar a resposta da agência.

Como fazer a contestação?

O cliente deve registrar Boletim de Ocorrência junto a autoridade policial e abrir processo de contestação em qualquer agência da Caixa.

A Caixa fará a análise da contestação e adotará as providências necessárias. Segundo o banco, o processo é avaliado no menor prazo possível, sendo que os beneficiários são devidamente ressarcidos quando é comprovado o saque fraudulento. A agência da Caixa entrará em contato com o cliente e estará à disposição para acompanhamento da solicitação e informações.