Depois de aprovarem o pagamento de 13° salário e férias ao Legislativo de Itapeva em votação que durou menos de três minutos, os vereadores Itapevenses agora querem aprovar um aumento salarial de 126,22%.

O projeto de lei foi encaminhado ao Plenário da Câmara onde foi lido na sessão de segunda-feira (17), e deveria entrar em votação nesta quinta-feira (20), porém está parado na Comissão de Economia onde o presidente Tarzan disse que faria uma emenda ao projeto.

Diante disso, somente na semana que vem o projeto deve entrar em discussão e votação.

Robson Leite, Laércio Lopes, Gessé Alves, Julio Ataíde, Lucinha Woolck, Marinho Nishiyama, Preto do Bairro de Cima, Saulo Leiteiro, Tarzan e Tião do Táxi, foram os vereadores que propuseram o aumento.

De acordo com fontes ligadas aos bastidores da política itapevense ao menos três vereadores já estão propensos a desistir do aumento temendo a repercussão do caso em vista as eleições 2024.

Mais informações a qualquer momento sobre o caso.