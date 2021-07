Devido as baixas temperaturas, grupo itapevense cria o ‘Varal Popular’

Um grupo de itapevenses que compõem a Frente AntiFascista de Itapeva, organizou um varal popular para doação de roupas a população carente.

Diante da frente fria destes próximos dias, o movimento organizou essa ação para amparar a população de rua. O varal foi montado em frente ao Poupatempo.

Para quem quiser e puder colaborar com o projeto, basta levar as peças que quer doar e pendurar no varal.

O objetivo é que pessoas em situação de rua possam se aquecer. O varal foi montado neste local devido a concentração de moradores de rua que passam a noite ali.