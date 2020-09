Desenvolvimento Social de Itapeva participa de capacitação profissional

Servidores do CREAS aprimoram conhecimentos em atendimento diferenciado para os diversos tipos de público

Em participação ao Dia Nacional de Luta da Passoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social promoveu capacitação profissional, para a equipe de colaboradores do CREAS, visando o aprimoramento das técnicas de atendimento ao público e inclusão social. A capacitação ocorreu no auditório da Vila Dignidade, no bairro São Camilo, com o tema: “Entendendo e Construindo a Metodologia de Atendimento”.

A ação faz parte do planejamento da Secretaria que implantou a Educação Permanente, a fim de ofertar atendimento de qualidade a todos que fazem uso dos serviços. O aprimoramento do atendimento às pessoas com deficiência visual ou auditiva também foi tema abordado.

A capacitação seguiu os protocolos de prevenção à Covid-19, com os participantes mantendo o distanciamento seguro, utilizando máscaras, álcool 70%, entre outras medidas de prevenção. Para evitar o risco de contágio, os idosos residentes da Vila Dignidade não tiveram contato com as pessoas que participaram.