Desde o início da pandemia, Itapeva registrou 431 óbitos positivos para Covid-19

Boletim nº 406 – referente ao dia 13 de outubro de 2021 (quarta-feira).

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 25.661 casos suspeitos do novo Coronavírus e deste total, 24.995 estão descartados ou foram curados. Nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, o município tem 235 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

23 munícipes positivos estão sendo tratados, sendo um internado e 22 em domicílio. 431 positivos foram a óbito.

211 suspeitos seguem acompanhados em domicílio e um está internado. Todos os casos suspeitos aguardam resultados de exames ou alta médica por cura.

Hoje a Santa Casa possui 1 positivo internado e 1 suspeito. Nenhum paciente está aguardando vaga via Cross. Três óbitos suspeitos aguardam resultado de exame.

O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.