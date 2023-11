O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, está liderando a formação de uma comissão para discutir a transformação da estrada vicinal que liga Capão Bonito a Buri, em uma rodovia estadual.

A ideia do deputado juntamente com o prefeito de Buri, Germano Peschel, e dos vereadores burienses Celso Abulquerque e Gabriel Comeron, e do ex-vereador de Capão Bonito, Matheus Francatto, é de, com a estadualização da estrada, transferir a responsabilidade da manutenção, conservação e sinalização para o Estado. Atualmente, esses serviços são feitos, de forma precária, pelas duas prefeituras (Capão Bonito e Buri).

A primeira reunião da comissão ocorreu no último dia 1º de novembro, na superintendência do DER, com o superindentende Sergio Codelo, que sugeriu o envolvimento das empresas reflorestadoras que utiliza o acesso para um novo recapeamento e se comprometeu, a propor a estadualização da vicinal através de uma SPI (Rodovia Estadual de Integração).

Codelo explicou que a vicinal inteliga duas SP’s, a 258, que liga Capão Bonito a Itapeva, e a SP-189, de Buri a Campina do Monte Alegre, e por isso, a solução seria a transformação da estrada em SPI, rodovia estadual de interligação.

Na última terça-feira, dia 7, na sede do Diretório Estadual do Progressistas, a Comissão se reuniu novamente com representantes da Suzano e do Intituto Florestar, que reúne as empresas Bracell, Dexco, Eucatex, Grupo RB, JFI, Klabin, Potencial Florestal, Suzano, Sylvamo e TTG Brasil, para discutir o um novo projeto de recapeamento da estrada Capão/Buri.

Uma nova reunião já está sendo agendada na superintendência do DER para a elaboração de um projeto executivo, com orçamento prévio das obras de recapeamento, e com a participação da Suzano e da Florestar. O coordenador regional do Progressistas, Matheus Francatto, também falou da ingressão de vereadores de Capão Bonito nessa comissão.