O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, continua intensificando seu trabalho parlamentar e político junto aos municípios da região do Sudoeste Paulista, através de programas junto ao Governo do Estado de São Paulo, na articulação de audiências nas Secretarias de Estado e de recursos através de emenda impositiva.

Nesta última semana, o parlamentar do Progressistas anunciou mais um recurso para a cidade de Bom Sucesso de Itararé, atendendo pedido da prefeita Leia Santos Souza, com articulação do coordenador regional do Progressistas, Tuca Ribas.

Segundo a equipe técnica do deputado Maurício Neves, a verba conquistada é da extinta Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional no valor de R$ 250.000,00, e será aplicada na execução de obras de pavimentação em diversas ruas da região urbana de Bom Sucesso de Itararé.

A Prefeita Leia Souza agradeceu o deputado pelo recurso e ressaltou a importância de a região ter representação política nas esferas Estadual e Federal. “O deputado Maurício Neves vem trabalhando e cumprindo tudo aquilo que prometeu em sua campanha eleitoral, atender e muito bem representar a região do Sudoeste Paulista”, disse.

Maurício Neves afirmou que todos os pedidos de recursos dos municípios do Sudoeste Paulista junto ao Governo do Estado serão atendidos, mas que será necessário aguardar o cronograma orçamentário de cada pasta. “É compromisso do nosso mandato e do governador Tarcísio de Freitas, atender todas as demandas de verbas reprimidas das cidades do Sudoeste Paulista”, explicou.