O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, anunciou na tarde da última terça-feira, dia 31, em Brasília, o pagamento de mais de R$ 2 milhões para o custeio da Saúde de diversos municípios do Sudoeste Paulista.

O parlamentar liberou os valores junto ao Ministério da Saúde para os municípios de Fartura, Itaporanga, Itaberá, Taquarituba, Nova Campina, Apiaí, Guapiara, Taquarivaí, e Santa Casa de Capão Bonito, que também estava enfrentando um grande problema financeiro e com esse novo recurso, o hospital continuará atendendo e funcionando normalmente.

As verbas serão direcionadas para o pagamento de serviços da Atenção Básica de Saúde, como compra de medicamentos, realização de exames, pagamento de médicos especialistas, entre outros.

Maurício Neves ressaltou o seu compromisso com a região da Sudoeste Paulista e segundo ele, a liberação do recurso foi um pedido quase de socorro dos prefeitos atendidos nesse primeiro momento, devida à queda nos repasses constitucionais e que afetou praticamente todas as prefeituras brasileiras. “Vamos continuar fortalecendo o nosso trabalho junto aos municípios do Sudoeste Paulista e principalmente num setor essencial, que é a Saúde”, falou.

A região do Sudoeste Paulista é também atendida pelos coordenadores regionais do mandato do deputado federal Maurício Neves, que são o ex-vereador de Capão Bonito, Matheus Francatto, Miderson Eduardo, de Coronel Macedo, Maria Angelina Orsi Vieira, de Angatuba, e Tuca Ribas, de Ribeirão Branco, que participaram diretamente na articulação dos recursos liberados.