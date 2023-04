O deputado federal e presidente do Progressistas de São Paulo, Maurício Neves, foi eleito em nesta terça-feira, dia 25, em Convenção Nacional, para o cargo vice-presidente nacional do partido pelos próximos três anos.

O parlamentar que está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados disse que a nova função, agora em nível nacional, fortalece ainda mais a atuação do seu grupo político, principalmente para as eleições municipais de 2024, onde pretende aumentar o número de vereadores e prefeitos eleitos pelo Progressistas paulista.

Maurício Neves também foi um dos escolhidos para o Conselho da Fundação Milton Campos, entidade sem fins lucrativos fundada em 1975 e que atua na promoção de estudos, pesquisas, debates, cursos e seminários sobre temas relacionados à realidade sócio-política brasileira.

O novo vice-presidente nacional do Progressistas tem forte atuação na Câmara dos Deputados no campo de incentivos ao empreendedorismo e da livre iniciativa econômica como um dos pilares para o desenvolvimento do país e do Estado de São Paulo.

Além disso, o deputado federal foi autor de um projeto de Lei que classifica invasores de terras particulares como “terroristas”. A propositura nasceu diante da intensificação das invasões de terra lideradas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).

O Progressistas é hoje o quarto maior partido do país em número de filiados e um dos maiores do Congresso Nacional com 49 deputados e seis senadores.