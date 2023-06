O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, junto com o vereador Fabrício Fazão (Progressistas) estão buscando recursos e programas para o fomento do setor de Esporte do município de Nova Campina.

A pedido Fabrício Fazão, o deputado Maurício Neves agendou uma audiência especial com a secretária estadual de Esporte, Cel. Helena Reis, na quarta-feira, dia 14, e na ocasião, o vereador de Nova Campina encaminhou pessoalmente as demandas esportivas do município.

Entre as solicitações, está a construção de uma quadra esportiva ou campo de futebol society no bairro Itaoca, e a aquisição de Kits Esportivos para equipes e grupos de Nova Campina. “Temos uma demanda muito importante no bairro Itaoca, que é a construção de um equipamento esportivo, como quadra ou campo society, para atender a juventude da localidade”, explicou Fazão.

A secretária de Estado explicou que a pasta está reorganizando todos os programas de fomento esportivo e assim que a equipe técnica concluir esse novo processo, os pedidos de Nova Campina serão analisados com prioridade. Fabrício Fazão também solicitará recursos através de emenda parlamentar junto ao deputado Maurício Neves, para completar o projeto de construção de um equipamento esportivo no bairro Itaóca. “Precisamos de bons projetos e atender as demandas através de parcerias”, disse Maurício Neves.