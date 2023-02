A deputada federal Simone Marquetto (MDB/SP) foi eleita na tarde desta quarta-feira, dia 08, como vice-coordenadora da Bancada Paulista na Câmara dos Deputados, na Capital Federal.



“Muito feliz em ser escolhida como vice-coordenadora da Bancada Paulista na Câmara dos Deputados, com o deputado federal, Antônio Carlos Rodrigues (PL/SP), que assume a coordenadoria. Unidos aos demais parlamentares do Estado vamos trabalhar por políticas de progresso e desenvolvimento para as famílias paulistas”, destacou a deputada federal Simone Marquetto.