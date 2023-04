A deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP) foi eleita na tarde de quarta-feira, dia 29, como 1ª vice-presidente da Comissão da Comunicação na Câmara dos Deputados. Assim que foi empossada pelo presidente, deputado federal Amaro Neto (Republicanos/ES), a parlamentar fez seu primeiro pronunciamento.

“A gente assume essa responsabilidade com muito carinho. Enquanto técnica da comunicação, formada em Relações Públicas, jornalista com muito orgulho, a gente com certeza tem muito trabalho pela frente e a grande responsabilidade, já disse isso e venho reafirmar esse trabalho que nós vamos conduzir junto com nosso presidente, com essa liderança tão importante para que nós possamos ter uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma consideração com responsabilidade”, destacou a deputada federal Simone Marquetto.

Ainda durante o discurso, a parlamentar afirmou que “nós teremos sempre sim um espaço para que a gente possa colocar nossas opiniões mas, não transformar a opinião numa situação de inverdade. A gente vai ter que trabalhar com a transparência da informação. Informação com nome, endereço e a gente vai ter esse grande desafio. É uma pauta que todo mundo espera da Comissão da Comunicação. A gente vem só reafirmar aqui esse nosso compromisso. A comunicação clara, a comunicação transparente, a comunicação com responsabilidade”, concluiu Simone Marquetto.