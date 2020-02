Denúncia de caça ilegal é registrada em Nova Campina

Na terça-feira (11), a Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria praticando caça em um bairro rural de Nova Campina.

Os policiais foram até o local no Bairro dos Correas e chegando na casa indicada pela denúncia avistaram diversos cães da raça americano, conhecidos por serem normalmente utilizados na prática de caça.

Ao fazer contato com a esposa do suspeito, os policiais foram informados de que o homem estaria trabalhando e que ele não praticava caça, bem como não possuía uma arma de fogo na propriedade. Com a autorização para entrar no local os policiais encontraram em um paiol, dentro de um freezer uma espingarda calibre 28, três cartuchos do mesmo calibre e dois frascos de chumbo.

Questionada sobre os objetos a mulher disse que não tinha conhecimento da existência deles e informou onde seu marido estaria trabalhando. Os policiais foram até o local que o suspeito estaria trabalhando, porém não conseguiram o encontrar.

Diante dos fatos a arma e cartuchos foram apresentados no Plantão Policial de Itapeva onde o delegado elaborou boletim de ocorrência de posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.