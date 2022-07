Na manhã deste sábado (30), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que pelo aterro sanitário da Vila Santa Maria havia um corpo.

Diante da informação, contando com o apoio da Guarda Municipal, os policiais dirigiram-se para o local onde após algumas buscas encontraram um lugar suspeito onde parecia ter algo enterrado.

Ao realizar a escavação do local, os agentes encontraram um corpo humano enterrado. Foi então comunicado o delegado de Plantão e a equipe da Polícia Científica e após retirada do corpo do local, foi então que descobriram se tratar do corpo de um homem.

Próximo ao corpo havia alguns objetos como uma bandana, um tênis e um chinelo que foram apreendidos.

Até o momento a Polícia não divulgou se já é de conhecimento a identidade da vítima.

(Texto- JB para o Ita News).