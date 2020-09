Dengue - O inimigo esquecido: Itapeva registra 56 casos da doença no primeiro semestre

Com a Pandemia do Coronavírus que tomou conta do mundo, uma outra doença que pode levar a morte acabou sendo esquecida, porém deixa as autoridades de saúde em alerta pelo número de casos já registrados nos primeiros seis meses de 2020 em Itapeva.

Só no primeiro semestre o município já registrou 56 casos de Dengue. De acordo com a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e DVS – Divisão de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, a cidade encerra o 1° semestre de 2020 com 24 casos de Dengue confirmados na zona urbana e 32 na zona rural, totalizando 56 munícipes, sendo 29 mulheres e 27 homens.

Na zona urbana, os casos foram registrados nos seguintes bairros: Jardim Europa (1), Jardim Virgínia (9), Vila Dom Bosco (1), Itapeva F (3), Jardim Imperador (2), Vila Isabel (1), Jardim Santa Rosa (1), Jardim Guanabara (2), Vila Nova (2) e Centro (2). Já na zona rural, 29 confirmados estão na Amarela Velha, 1 na Agrovila, 1 no Guari e 1 no Cercadinho.

A faixa etária que mais foi contaminada está entre 15 e 29 anos (25 casos). De 0 a 14 anos (6), de 30 a 44 anos (12), de 45 a 59 anos (9), de 60 a 74 anos (4) e acima de 75 anos nenhum constatado. O período de maior incidência da doença foi o mês de abril, com 34 registros.

O mosquito Aedes aegypti é o vetor das doenças Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Este inseto coloca seus ovos em locais com água parada, principalmente em recipientes artificiais, como prato de vasos de planta, tigelas, garrafas, e pneus. Por isso, é importante que o cidadão elimine todos os focos de água parada em sua casa e oriente seus vizinhos a fazer o mesmo.

Segundo a Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, é preciso também que os munícipes fiquem atentos aos principais sintomas, que são respectivamente: febre, dores nas articulações, dores de cabeça (especialmente no fundo dos olhos), manchas avermelhadas pela pele, coceira e vermelhidão nos olhos). Ao apresentar estes sintomas, deve-se procurar orientação médica imediatamente.