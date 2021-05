DEMUTRAN trabalha diariamente em melhorias do trânsito de Itapeva

Uma das áreas que requer investimento constante no município de Itapeva é o trânsito, uma vez que é nítido o quanto a cidade é afetada pelo crescimento da frota de veículos.

Juntamente com esse crescimento, a falta de planejamento nas gestões anteriores para preparar a cidade para o aumento da frota também contribui para que a cobrança por soluções que facilitem o fluxo de veículos e a mobilidade de pedestres sejam constantes.

Diante deste desafio, o Departamento de Trânsito de Itapeva – DEMUTRAN vem realizando serviços constantes na intenção de adequar a cidade às mudanças exigidas pelo crescimento da frota de veículos. Em entrevista, Luciano Barbarotti, diretor do DEMUTRAN falou sobre os desafios e os serviços realizados em 2020 e que ainda serão realizados. Confira:

IN- Quais os serviços executados no ano de 2020?

Luciano- Sinalização horizontal -44.480 m, Placas novas – 841 unidades, sendo 72 Indicativas, Placas reformadas – 380 unidades, Tachas e Tachões – 632 unidades, Horas trabalhadas – 3.090hs, Câmera de monitoramento- 11 unidades, Semáforos novos- 3 unidades, Radar – 1unidade, Lombada eletrônica – 2 unidades, Faixa elevada- 4 unidades, Lombadas- 21 unidades, Pintura do Calçadão Dr Pinheiro e Praça de Eventos, Placas confeccionadas – 158 unidades.

IN- No início do ano quais foram os serviços realizados?

Luciano- Além da implantação de mão única de direção em algumas ruas dos bairros da cidade como por exemplo a Rua Prefeito João Benedito Barbosa e Newton Rosa, foi construída a lombadas em alguns pontos da cidade como no Anel Viário Mario Covas e Avenida Acácio Piedade próximo ao cruzamento com a Rua 09 de julho, faixa de pedestre elevada na Avenida Paulina de Moraes próximo ao cinema, implantação de placas de denominação de vias publicas, sinalização horizontal em vários pontos da cidade, principalmente na adjacências das Ruas Teófilo D. Muzel e Epitácio Piedade, Placas indicativas de localidades nas principais avenidas.

IN- Houve criação de novas vagas para estacionamento na área central e adjacentes?

Luciano- Não, apenas foi executada a sinalização como pintura das vagas existentes, mais vagas de motos e criação de vagas de Idoso, Deficiente físico e de curta duração.

IN- Qual a expectativa de investimentos na área para esse ano?

Luciano- Já demos inicio ao processo de licitação para contratação de uma empresa para a execução da sinalização horizontal, aquisição de dois veículos novos para atendimento da equipe operacional, estamos fazendo levantamento de custos para compra de novos semáforos, conclusão do projeto de execução de mais faixas de pedestre elevada como na Praça Furquim Pedro, Rua Mario Prandini e Avenida Mario Covas próximo a Rodoviária, instalação de placas indicativas de localidade na zona rural, estudo para instalação de um dispositivo para redução de velocidade na Avenida Vaticano, próximo a Rua Inglaterra, e mais melhorias em pontos específicos já aprovados pelo Comutran.

IN- Quais os desafios para coordenar o trânsito em Itapeva?

Luciano- O trânsito vem se tornando caótico em praticamente todas as cidades e que só cresce a cada ano, devido o grande crescimento das frotas de veículos, ocorre a as cidades durante os anos não foram projetas para tamanho crescimento, com isso não temos muitas opções de vias, seja para melhorar a fluidez, área de estacionamento, passeios e ciclovias, assunto esse que tem sido amplamente discutida nos últimos anos não apenas pela população como também pelos setores públicos e privados. E o que é preciso para isso melhorar, muito investimento na infraestrutura nas vias e no transporte coletivo, para incentivar a população não utilizar mais carros. Em quanto isso estamos trabalhando todos os dias fazendo o que está ao alcance para trazer um transito bem sinalizado e seguro para nossa população.