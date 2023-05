Na noite desta quinta-feira (18), houve a demolição do imóvel atingido por um incêndio no final do ano passado.

O imóvel que estava situado no cruzamento da Rua Santana com Profº Rivadávia Marques Junior foi atingido por um incêndio no dia 19 de novembro de 2022, as chamas consumiram praticamente todo o prédio que abrigava alguns pontos comerciais, porém somente uma sapataria estava funcionando quando houve o incêndio.

Após o fato, houve uma corrente de solidariedade para ajudar os proprietários da sapataria. Foi ainda marcada para o início do ano a demolição do local que ficou comprometido.

Passados seis meses do incêndio, a demolição acabou sendo executada nesta quinta-feira, onde as ruas ao entorno do local acabaram ficando interditadas.

Na época do incêndio, a Polícia Científica informou que até o início de março seria elaborado um laudo sobre as possíveis causas do incêndio, mas até o momento nossa equipe não conseguiu acesso a informação sobre o que concluiu a perícia.