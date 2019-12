Delegacia do CREMESP de Itapeva será desativa no próximo dia 20

Aos longos dos anos, Itapeva que era vista como o “carro chefe” da região vem acumulando derrotas na questão de fortalecimento organizacional.

Há tempos que a cidade vem perdendo órgãos de representatividades governamental e institucional, a mais nova baixa no município é o CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. A Delegacia Regional de Itapeva será desativada oficialmente a partir do dia 20 de dezembro.

A partir de agora os médicos, representantes de empresas e população da região de Itapeva poderão dirigir-se a qualquer outra regional do CREMESP para atendimento.

Ainda de acordo com matéria divulgada no site do CREMESP as delegacias do órgão mais próximas são Botucatu, Registro e Sorocaba, e que possuem estrutura totalmente capaz de absorver a demanda e passarão a atender às cidades anteriormente vinculadas à regional de Itapeva, conforme abaixo:

Regional Botucatu: Itapeva, Itaberá, Itararé e Riversul.

Regional Registro: Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista e Ribeira.

Regional Sorocaba: Angatuba, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Nova Campina, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí.