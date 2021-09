Defesa Social reforça sinalização horizontal na Rua Ricardo Watherly

Com objetivo de promover um trânsito mais seguro, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social está reforçando a pintura de sinalização horizontal de vias.

O serviço realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito está priorizando ruas e avenidas com mais riscos de acidentes. Na última semana, a pintura foi realizada na Rua Dr. Ricardo Watherly, no Centro. “É um trabalho para dar maior segurança no trânsito, permitindo que as sinalizações estejam sempre nítidas para motoristas e pedestres”, ressaltou o diretor Luciano Barbarotti.

As equipes estão reforçando a pintura de marcações em cruzamentos, faixas de pedestres e demarcações de fluxos e obstáculos.