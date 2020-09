Defesa Social realiza operação para coibir aglomeração e perturbação de sossego

Por meio da Secretaria da Defesa Social, o comando da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizou no último sábado, 12 de setembro, uma operação com a finalidade de atender a crescente demanda de ocorrências relacionadas à perturbação do sossego público, aglomerações, atos antissociais, bem como denúncias de festas clandestinas, tanto na área urbana como rural.

Todas as viaturas e o efetivo da GCM foram às ruas da cidade e no total foram registradas 23 ocorrências, sendo 14 delas de perturbação de sossego.

De acordo com o comando da Guarda, foi realizado policiamento preventivo em locais onde geralmente estão ocorrendo grande concentração de pessoas com a finalidade de ingerir bebidas alcoólicas e que acabam causando transtornos aos moradores das proximidades.

“Este tipo de operação será realizado com frequência, pois ainda estamos na pandemia e as regras não estão sendo obedecidas. Além disso, temos que colocar ordem nas ruas, coibir o tráfico e uso de entorpecentes e bebidas, prevenir delitos e atos contra o patrimônio. Esta é a forma de darmos uma resposta e a sensação de segurança à população”, finalizou o comandante.