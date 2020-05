Defesa Social e Demutran estão em novo endereço

A Secretaria Municipal de Defesa Social mudou sua sede para a Rua Paulo Petzold, nº 453, no Parque São Jorge, ao lado da Adesai. O Departamento Municipal de Trânsito – Demutran e o Setor de Vigilância Patrimonial também estão atuando no mesmo local. O telefone da Secretaria continua o mesmo: (15) 3522-0212.

O secretário Municipal de Defesa Social explica que a mudança de endereço irá gerar economia para os cofres públicos, pois com o novo local não haverá gastos com aluguel. “Ainda estamos em busca de um prédio próprio para a Secretaria, porém, este local é cedido para o Poder Público Municipal, o que gera economia significativa dos valores de locação imobiliária”, ressaltou.

O titular da Pasta salienta que o espaço atual é novo, adequado para a realização do trabalho e para atendimento ao público, quando tudo se normalizar. Por hora, a Secretaria está priorizando atendimentos via telefone para dúvidas e informações, respeitando as medidas de prevenção ao Covid-19.