Defesa Civil prestou 7 atendimentos devido às fortes chuvas, sem ocorrências graves

A Coordenadoria de Defesa Civil de Itapeva registrou na última quinta-feira, dia 11, sete atendimentos referentes às fortes chuvas que ocorreram no município.

Entre as ocorrências registradas nas Ruas Santana e 13 de Maio, dois muros caíram, não tendo vítimas nas moradias. Um trecho da Avenida Paulina de Moraes foi interditado, devido a riscos de ceder o asfalto da via pública. A Defesa Civil também atendeu quatro residências com problemas na rede de esgoto e bueiros entupidos.

Devido ao alagamento, duas pessoas de uma residência que estava em área de risco, na Vila Bom Jesus, foram retiradas da casa pelo Corpo de Bombeiros e foram acolhidas por familiares.

O coordenador da Defesa Civil da cidade, Rafael Vieira explicou que não houve nenhuma ocorrência grave e os munícipes devem sempre solicitar assistência pelo telefone 199.