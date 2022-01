A Defesa Civil do Estado de SP informa que entre terça-feira (11) e quinta-feira(13), novas instabilidades provocarão condições para chuvas, com momentos de tempestade, seguidas por raios, ventos e granizo, nas regiões de Itapeva, Vale do Ribeira, Registro.

Como há previsão para acumulados de 72h elevados (150 mm), ressalta-se ainda a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

Por essa razão, a Prefeitura de Itapeva orienta a população a evitar áreas de risco e em caso de necessidade, entrar em contato com a Defesa Civil do município, por meio do nº 199.