Defesa Civil de Itapeva faz alerta sobre "trombas d'água"

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e a Defesa Civil Municipal faz um alerta à população sobre a possibilidade de trombas d’agua na cidade. Na manhã desta quarta-feira, dia 24, o Agente de Defesa Civil, Adriano Soares concedeu uma entrevista para explicar os cuidados que a população deve tomar em casos de chuvas torrenciais.

De acordo com o Agente, a parte baixa da região central de Itapeva é a mais afetada em casos de fortes precipitações de água. No local foram fixadas placas de identificação que orientam os motoristas a retirar os veículos das vagas em caso de chuva. “Toda a região que vai desde o Mercado do Produtor até o Paço Municipal está sujeita a alagamentos, por conta da geografia do local, que direciona ao Córrego do Aranha”, explicou.

Em casos de inundações, alagamentos, desabamentos e desastres naturais o morador de Itapeva pode entrar em contato com o telefone da Defesa Civil que é o 199. Para outros tipos de ocorrências relacionadas, é possível entrar em contato com a Guarda Civil Municipal no telefone 153.