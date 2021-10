Defesa Civil alerta para chuvas fortes, contínuas e volumosas na região de Itapeva nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado informa que, entre sexta-feira (15) e terça-feira (19), novas instabilidades irão avançar no Estado, provocando condições para chuvas fortes, contínuas e volumosas, seguidas por raios, ventos e granizo, nas regiões de Itapeva, Vale do Ribeira e Litoral Sul.

Como há previsão para acumulados de 72h elevados em Vale do Ribeira (80mm), Litoral Sul (75mm) e Itapeva (85mm), ressalta-se ainda a importância de atenção especial as áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil solicita para que, caso haja qualquer intercorrência, o munícipe acione a Guarda Civil Municipal pelo número de emergência 199.