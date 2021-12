A Defesa Civil do Estado alerta para as chuvas dos próximos dias, inclusive para a virada do ano.

Entre os dias 29 de dezembro de 2 de janeiro de 2022 a previsão é que chova até 90mm nas regiões de Araraquara, Bauru, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Vale do Ribeira.

Para receber alertas da Defesa Civil gratuitamente por SMS, envie o seu CEP para o número 40199 ou pelas redes sociais defesacivilsp