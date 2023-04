A Defensoria Pública da União realizará nos dias 24 (segunda-feira) e 25 (terça-feira) de abril, um mutirão para dar orientações sobre auxílio-doença, aposentadorias, BPC/LOAS, auxílio-emergencial e benefícios do INSS.

No dia 24 (segunda-feira) das 09h às 12h o atendimento será no Cras Antonio Antunes Filho, na Avenida Dr. João de Vincenzo, 160, no Residencial Morada do Bosque. Informações podem ser obtidas pelo whatsapp: 99753-7618.

E no dia 25 (terça-feira) das 09h às 12h no Cras Durval Vasconcelos de Barros (Cras Vila Nova), Praça Suttner Rodrigues Saldanha, Vila Nova. O telefone de contato é 3521-3618.

E ainda no dia 25 (terça-feira) das 13h às 16h no Cras Kátia Gonçalves, na Rua Gastão Vidigal, 820 no Jardim Maringá e o telefone é: 3521-5609.

Lembrando que a DPU – Defensoria Pública da União está realizando este mutirão em parceria com a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que está disponibilizando os Cras (equipamentos públicos) para esses atendimentos.