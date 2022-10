_Há 11 anos fidelizando clientes, Bruna passou por mentoria de Georgia Bianka, a decoradora dos famosos e se formou no único curso do ramo reconhecido pelo MEC._

Ao sonhar com um evento, uma festa, uma das primeiras coisas que vem a mente é a decoração, é deixar o ambiente mágico para recepcionar os convidados e fazer deste momento único.

Para realizar esse sonho, nada mais indicado do que uma decoradora e, em Itapeva uma profissional da área se destaca, Bruna de Carvalho Martins, ou simplesmente Bruna Festas. Há 11 anos Bruna trabalha como decoradora no município e diz que o objetivo não é somente entregar uma festas, mas de realizar os sonhos dos clientes e encantar cada criança que a empresa atende.

“Nesses 11 anos, a nossa empresa se consolidou conquistando uma grande cartela de clientes apaixonados pela nossa marca e com isso há quatro anos decidimos empreender e expandir nossa marca, inaugurando nossa casa de festas, (@sonhomeucasadefestas) localizada no Centro de Itapeva”, conta Bruna.

A empresária ainda diz que sonhando em crescer e trazer inovações para os clientes invistiu em mais conhecimento. “Depois de meses de estudo conquistamos nosso tão sonhado diploma de decoradora de eventos em uma formatura badalada no Rio de Janeiro reunindo os maiores nomes do mercado de eventos do país”.

Nesse ponto vale ressaltar que o curso pelo qual Bruna passou é a única formação profissional para decoradores de todo o Brasil que é reconhecido pelo MEC e pela Universidade de Brasília.

“Fui formada em decoração tendo como mentora ninguém menos que Georgia Bianka, a Geórgia Festas, conhecida como decoradora dos famosos, apresentadora do programa Fazendo a Festa no GNT, orientadora de grandes profissionais, e criadora da FPD – Formação Profissional de Decoradores, que está transformando oficialmente a decoração de eventos em uma profissão reconhecida, e é com muita felicidade que estamos trazendo esse título para Itapeva e o reconhecimento a esse mercado que movimenta a economia local”, conta Bruna.

Parabéns, sucesso Bruna!